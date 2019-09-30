Заробіток на корупціонерах: чим законопроєкт допоможе Україні

Щоб заробити мільйон на корупціонерах, потрібно викрити їх оборудки й отримати за це винагороду. У Верховній Раді в першому читанні ухвалили законопроєкт про викривачів корупції. Документ передбачає грошову виплату за викриття корупційних злочинів.

У 2017 році Ганна Соломатіна очолювала департамент фінансового контролю в НАЗК. Тоді жінка розповіла на загал, що перевірки електронних декларацій топчиновників фальсифікуються. І робилося це завідома Адміністрації Президента Порошенка, то ж її звільнили після розголосу.

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"На той час помічник Порошенка Олексій Горащенков, який керував діяльністю НАЗК, і Корчак, вони казали, щоб я звільнялась", — розповіла викривачка корупції Ганна Соломатіна.



Ганна Соломатіна

Судові процеси тривають досі. Соломатіну офіційно визнали викривачкою корупції. Та це не дає підстав, щоб поновити її на посаді. Адже жоден закон не захищає її права. Верховна Рада зробила лише перший крок, ухваливши відповідний законопроєкт у першому читанні.

Посилюються саме гарантії трудових прав викривачів корупції. Перш за все – захисту від звільнення, від переведення, від скорочення штату, від непродовження контракту і таке інше,

– пояснила експертка з викривачів корупції Оксана Нестеренко.

На викритті топкорупції можна буде і заробити: до 10% від завданих збитків. Звісно, якщо вони не менше 10 мільйонів гривень. Максимальна сума винагороди викривачу – до 12,5 мільйонів.

"Краще було би прописати від повернення до державного бюджету коштів, тому що інколи ці збитки державі можуть бути мільйонними або мільярдними, а фактично не бути повернутими", – розповів юридичний консультант Transperancy Int Олександр Калітенко.

Але викривачем корупції може бути лише людина, яка працює на підприємстві чи надає йому послуги, має доступ до внутрішньої інформації. "Викривач – це людина зсередини, інсайдер, який насправді має унікальну інформацію. І ця унікальна інформація, надана слідству, фактично дає перемогу", – додав народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.



Ярослав Юрчишин

Планується, що для забезпечення анонімності викривачів, на великих підприємствах працюватиме спеціальний уповноважений, якому через захищені канали зв'язку можна буде передати інформацію.

Це спеціальні поштові скриньки або онлайн-платформи, куди можна завантажити ці документи. Там є акаунт, де є анонімність і де не можуть встановити мою айпіадресу, не можуть встановити, хто я,

– заявила експертка з викривачів корупції Оксана Нестеренко.

Уповноважений має провести внутрішнє розслідування. Якщо факти корупції підтвердяться, передати докази до правоохоронних органів. Але якщо документи засекречені державною таємницею, то за її розголошення викривачу загрожуватиме кримінальна відповідальність.

"Якщо зараз викривач захоче повідомити про незаконне обмеження інформації, засекречування її, віднесення до державної таємниці, він може стати суб'єктом кримінальної відповідальності", – повідомив юридичний консультант Transperancy Int Олександр Калітенко.



Олександр Калітенко

Та захист від держави, на думку Юрчишина, мають отримати викривачі в усіх сферах життя. "Чим важливі викривачі корупції – вони бережуть наші з вами кошти. Вони бережуть наше з вами здоров'я. Це ті люди, яким не байдуже", – підтвердив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Більшість спірних моментів в профільному комітеті збираються виправити перед голосування. І якщо законопроєкт ухвалять, це має стимулювати українців повідомляти про корупційні оборудки. І при цьому відчувати себе захищеним.

Як в Україні захищатимуть викривачів корупції?До викривачів корупції в українців ставлення неоднозначне. Часто вони стикаються не лише з небажанням правоохоронних органів розбиратись в наданій інформації, а й небезпекою для свого життя.



Рада попередньо підтримала проєкт закону про захист для викривачів корупції. Законом передбачено виплату винагороди в межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди. Цей законопроєкт зможе реально захистити не лише викривачів та їхніх близьких, а також надасть право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.