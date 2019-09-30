Заработок на коррупционерах: чем законопроект поможет Украине

Чтобы заработать миллион на коррупционерах, нужно разоблачить их сделки и получить за это вознаграждение. В Верховной Раде в первом чтении приняли законопроект об обличителях коррупции. Документ предусматривает денежную выплату за разоблачение коррупционных преступлений.

В 2017 году Анна Соломатина возглавляла департамент финансового контроля в НАПК. Тогда женщина рассказала в целом, что проверки электронных деклараций топ-чиновников фальсифицируются. И делалось это заведомо Администрации Президента Порошенко, поэтому ее уволили после огласки.

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"В то время помощник Порошенко Алексей Горащенков, который руководил деятельностью НАПК, и Корчак, они говорили, чтобы я увольнялась", – рассказала обличительница коррупции Анна Соломатина.



Анна Соломатина

Судебные процессы продолжаются. Соломатину официально признали обличительницей коррупции. Но это не дает оснований, чтобы восстановить ее в должности. Ведь ни один закон не защищает ее права. Верховная Рада сделала только первый шаг, приняв соответствующий законопроект в первом чтении.

Усиливаются именно гарантии трудовых прав обличителей коррупции. Прежде всего – защиты от увольнения, от перевода, от сокращения штата, от непродления контракта и т.д.,

– пояснила эксперт с обличителей коррупции Оксана Нестеренко.

На разоблачении топ-корупции можно будет и заработать до 10% от нанесенного ущерба. Конечно, если он не менее 10 миллионов гривен. Максимальная сумма вознаграждения обличителю – до 12,5 миллионов.

"Лучше было бы прописать от фактически возвращенных в государственный бюджет средств, потому что иногда эти убытки государству могут быть миллионными или миллиардными, а фактически не возвращенными", – рассказал юридический консультант Transperancy Int Александр Калитенко.

Но обличителем коррупции может быть только человек, который работает на предприятии или предоставляет ему услуги, имеет доступ к внутренней информации. "Обличитель – это человек изнутри, инсайдер, который на самом деле имеет уникальную информацию. И эта уникальная информация, предоставленная следствию, фактически дает победу", – добавил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.



Ярослав Юрчишин

Планируется, что для обеспечения анонимности обличителей на крупных предприятиях будет работать специальный уполномоченный, которому через защищенные каналы связи можно будет передать информацию.

Это специальные почтовые ящики или онлайн-платформы, куда можно загрузить эти документы. Там есть аккаунт, где есть анонимность и где не могут установить мой айпи-адрес, не могут установить, кто я,

– заявила эксперт с обличителей коррупции Оксана Нестеренко.

Уполномоченный должен провести внутреннее расследование. Если факты коррупции подтвердятся, передать доказательства в правоохранительные органы. Но если документы засекречены государственной тайной, то за ее разглашение обличителю будет грозить уголовная ответственность.

"Если сейчас обличитель захочет сообщить о незаконном ограничении информации, засекречивании ее, отнесении к государственной тайне, он может стать субъектом уголовной ответственности", – сообщил юридический консультант Transperancy Int Александр Калитенко.



Александр Калитенко

Но защиту от государства, по мнению Юрчишина, должны получить обличители во всех сферах жизни. "Чем важны обличители коррупции – они берегут наши с вами деньги. Они берегут наше с вами здоровье. Это те люди, которым не безразлично", – подтвердил народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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Большинство спорных моментов в профильном комитете собираются исправить перед голосованием. И если законопроект примут, это должно стимулировать украинцев сообщать о коррупционных сделках. И при этом чувствовать себя защищенным.

Как в Украине будут защищать обличителей коррупции?

К обличителям коррупции в украинцев отношение неоднозначное. Часто они сталкиваются не только с нежеланием правоохранительных органов разбираться в предоставленной информации, но и опасностью для своей жизни.



Рада предварительно поддержала проект закона о защите для обличителей коррупции. Законом предусмотрена выплата вознаграждения в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды. Этот законопроект сможет реально защитить не только обличителей и их близких, а также даст право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.