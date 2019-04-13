History Channel снял сюжет об украинском танке БМ "Оплот-М"

В сюжете американского исторического телеканала показано эксклюзивные кадры стрельбы современной украинской боевой машины. В съемках тематической телепередачи была использована специальная версия танка БМ "Оплот-М" созданная для испытаний армии Пакистана.

Видео демонстрирует стрельбу БМ "Оплот-М" на дистанцию ​​около мили, равной 1650 метрам, по мишеням и преодоление различных препятствий, таких, как автомобили и горящие баррикады.

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Что известно о БМ "Оплот-М"?Это современный украинский боевой танк разработан Харьковским конструкторским бюро машиностроения. В мае 2009 года танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины. Отечественный танк участвовал в тендерах для армий Таиланда (где победил немецкий Leopard 2 и российский Т-90) и Пакистана.



Момент совершения выстрела

Стоит заметить, что украинский танк отличается от аналогов мощной комбинированной системой защиты. По своим характеристикам эта система, по мнению многих экспертов, делает его наиболее защищенной машиной такого класса в мире.



Украинский танк преодолевает препятствия

БМ "Оплот-М" способен быстро двигаться задним ходом развивая при этом скорость до 35 км/ч, а это быстрее аналогичных боевых машин. Танк оборудован автоматической зенитной установкой, панорамным прицелом и использует современные противотанковые управляемые ракеты.



БМ "Оплот" после преодоления горящей баррикады

Смотрите видео демонстрации БМ "Оплот":