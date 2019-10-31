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      Страшные костюмы, грим и сладости: как украинцы готовятся к Хэллоуину

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      Хэллоуин 2019 в Украине: сколько стоит празднование - костюмы, макияж
      Праздник Хэллоуин / Коллаж 24 канала

      С каждым годом Хэллоуин становится все более популярным праздником среди украинцев. Готовиться к нему начинают с сентября. В интернет приходят за готовыми костюмами, декором для дома и оригинальными аксессуарами. Некоторые ищут ресторан, где бы повеселиться. Сколько будет стоить Хэллоуин – в материале 24 канала.

      Ведьмы, вампиры и Джокер

      По данным крупнейшего маркетплейса Prom.ua в октябре "Хэллоуин" ("Halloween") вошел в 20 самых популярных поисковых запросов на площадке. По сравнению с прошлым годом, "страшные" товары ищут в 33 раза чаще!

      Устрашающие фото: Украинские политики в Хэллоуин

      Среди популярных заказов — помады темных цветов, маски, тематические настольные игры, например, "Ужас Аркхэма" или "Ярость Дракулы". Из декора покупают свечи, искусственную паутину, "страшные" воздушные шарики. Чуть меньше ищут костюмы для Хэллоуина. Самые популярные среди них – Джокер, Малефисента, вампиры, Фредди Крюгер и Отряд самоубийц. Кроме того, перед 31 октября растет спрос на кигуруми – теплые костюмы-пижамы. В основном их покупают в виде Пикачу, Голубого Стича, панды, енота или хаски.

      В последнее время стало модно отмечать октябрьские дни рождения в стиле Halloween или совмещать их в один день с праздником. Чтобы создать атмосферу "ужасного дня рождения", покупатели заказывают гирлянды-фонарики в виде тыкв, паутину и черные свечи. Посуду берут одноразовую с рисунками ведьм, метел или призраков,
      – рассказывает пресс-секретарь Prom.ua Лилия Овчинникова.

      Сундук-гроб и "страшные сладости"

      По данным площадки авторских товаров Crafta.ua перед Хэллоуином в 3 раза чаще заказывают товары в форме черепа. Мастера создают их стильными и практичными, из различных материалов. Например, керамический череп-шкатулка, подсвечник или пепельница, бетонное кашпо для цветов, стеклянный светильник. Стоимость зависит от размера и тщательности работы – от 150 до 3,5 тысяч гривен

      Хэллоуин, празднование
      Готовиться к Хэллоуину начинают заранее / Фото 24 канала

      Кроме традиционных тыкв, интерьер украшают авторскими венками на дверь, свечами и стеклянными сундуками в виде гроба. Такой декор стоит от 200 гривен.

      Оригинальная идея – использовать мыло ручной работы как ароматный декор. Мастера создают целые наборы в виде привидений, тыкв, глаз и черепов. После праздника их можно подарить гостям как сувениры. В среднем набор стоит 130 гривен,
      – рассказывает руководитель Crafta.ua Ольга Костюк.

      Стиль: Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы

      Популярны и "жуткие" наборы сладостей: расписанные вручную пряники в форме губ с клыками, призраков и тыкв, а также песочное печенье-пальцы, авторские шоколадные конфеты. В среднем, на такие сладости украинцы тратят 170-200 гривен.

      Детские костюмы скелетов и зомби

      Мария Григорьева, маркетолог Shafa.ua, добавляет, что по данным их сервиса уже два года подряд украинцы начинают искать костюмы с 22 сентября.

      Интересно: Празднуют ли украинцы Хэллоуин: опрос

      Популярный запрос на Шафе – костюм вампирши на Хэллоуин и ведьмацкие шляпы. Их украинки ищут для себя. Для детей они чаще выбирают что-то в тематике скелетов и зомби,
      – добавляет Григорьева.

      Чаще всего на Хэллоуин украинцы покупают костюмы и аксессуары для детей, и нередко – с рук. Костюм, который ребенок надел в прошлом году, родители продают минимум на 20-30% дешевле стартовой стоимости. Поэтому с рук их можно купить в среднем за 170 гривен. Тогда как стоимость новых стартует примерно от 250 гривен.

      От визажиста до фотографа

      По данным сервиса Kabanchik.ua во время подготовки к Хэллоуину наибольший спрос имеют услуги визажистов. Их заказывают для создания макияжа, например, в стиле мексиканского "Santa Muerte Carnival" или аквагрима для детей. Стоит это около 400 гривен.

      Геловін, вартість свята
      Украинцы любят покупать интересные костюмы на праздники / Фото 24 канала

      Ищут также декораторов и организаторов полноценного праздника – это обходится в среднем в 2 тысячи гривен. Дополнительно заказывают видеооператоров и фотографов. За заказ платят около 600 гривен.

      "Жуткое" меню

      Определившись с нарядом и макияжем – стоит подумать о ресторане. Сегодня почти каждое заведение предлагает определенную программу под Хэллоуин. Рестораторы не только стилизуют помещение, но и разрабатывают специальное праздничное меню. Это может быть "Хот дог" стоимостью от 180 гривен, "Коктейли Зомби" – от 160, "Опасная тыковка" – от 150, "Кровавые креветки" – от 400 гривен за порцию.

      В общем, каждый ресторан старается удивить своих посетителей чем-то неожиданным и вкусным. Поэтому именно в этот праздник, стоит ожидать блюд, в которых будут сочетаться несочетаемые ингредиенты.

      Стоит знать: Хэллоуин-2019: когда и как отмечают страшный праздник

      blog_ava
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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Хэллоуин Традиции Украинские традиции Цены
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