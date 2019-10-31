Страшні костюми, грим і солодощі: як українці готуються до Геловіну

З кожним роком Геловін стає все популярнішим святом серед українців. Готуватися до нього починають з вересня. В інтернет приходять за готовими костюмами, декором для дому та оригінальними аксесуарами. Хтось шукає ресторан, де б повеселитися. Скільки коштуватиме Геловін – в матеріалі 24 каналу.

Відьми, вампіри та Джокер

За даними найбільшого маркетплейсу Prom.ua, в жовтні "Геловін" ("Halloween") увійшов у 20 популярних пошукових запитів на майданчику. У порівнянні з минулим роком, "страшні" товари шукають в 33 рази частіше!

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Серед популярних замовлень — помади темних кольорів, маски, тематичні настільні ігри, наприклад, "Жах Аркхем" або "Лють Дракули". З декору купують свічки, штучну павутину, "страшні" повітряні кульки. Трохи менше шукають костюми для Геловіну. Найпопулярніші серед них – Джокер, Малефісента, вампіри, Фредді Крюгер і Загін самогубців. Крім того, перед 31 жовтня зростає попит на кігурумі – теплі костюми-піжами. В основному їх купують у вигляді Пікачу, Блакитного Стіча, панди, єнота або хаскі.

Останнім часом, стало модно відзначати жовтневі дні народження в стилі Halloween або поєднувати їх в один день зі святом. Щоб створити атмосферу "жахливого дня народження", покупці замовляють гірлянди-ліхтарики у вигляді гарбузів, павутину і чорні свічки. Посуд беруть одноразовий з малюнками відьом, мітли або привидів,

– розповідає прес-секретар Prom.ua Лілія Овчинникова.

Скринька-труна й "страшні солодощі"

За даними майданчика авторських товарів Crafta.ua, перед Геловіном в 3 рази частіше замовляють товари в формі черепа. Майстри створюють їх стильними та практичними, з різних матеріалів. Наприклад, керамічний череп-шкатулка, свічник або попільничка, бетонне кашпо для квітів, скляний світильник. Вартість залежить від розміру та ретельності роботи – від 150 до 3,5 тисяч гривень.



Готуватись до Геловіну починають завчасно / Фото 24 каналу

Крім традиційних гарбузів, інтер'єр прикрашають авторськими вінками на двері, свічками та скляними скриньками у вигляді труни. Такий декор коштує від 200 гривень.

Оригінальна ідея – використовувати мило ручної роботи як ароматний декор. Майстри створюють цілі набори у вигляді привидів, гарбузів, очей і черепів. Після свята їх можна подарувати гостям як сувеніри. В середньому набір коштує 130 гривень,

– розповідає керівник Crafta.ua Ольга Костюк.

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Популярними є і "страхітливі" набори солодощів: розписані вручну пряники у формі губ з іклами, привидів та гарбузів, а також пісочне печиво-пальці, авторські шоколадні цукерки. В середньому, на такі солодощі українці витрачають 170-200 гривень.

Дитячі костюми скелетів і зомбі

Марія Григор'єва, маркетолог Shafa.ua, додає, що за даними їх сервісу вже два роки поспіль українці починають шукати костюми з 22 вересня.

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Популярний запит на Шафі – костюм вампірші на Геловін і ведьмацькі капелюхи. Їх українки шукають для себе. Для дітей вони частіше вибирають щось в тематиці скелетів і зомбі,

– додає Григор'єва.

Найчастіше на Геловін українці купують костюми та аксесуари для дітей і нерідко – з рук. Костюм, який дитина одягнула минулого року, батьки продають мінімум на 20-30% дешевше стартової вартості. Тому з рук їх можна купити в середньому за 170 гривень. Тоді як вартість нових стартує приблизно від 250 гривень.

Від візажиста до фотографа

За даними сервісу Kabanchik.ua, під час підготовки до Геловіну найбільший попит мають послуги візажистів. Їх замовляють для створення макіяжу, наприклад, у стилі мексиканського "Santa Muerte Carnival" або аквагриму для дітей. Коштує це близько 400 гривень.



Українці полюбляють купувати цікаві костюми на свята / Фото 24 каналу

Шукають також декораторів та організаторів повноцінного свята – це обходиться в середньому в 2 тисячі гривень. Додатково замовляють відеооператорів та фотографів. За замовлення платять близько 600 гривень.

"Жахливе" меню

Визначившись із вбранням та макіяжем – варто подумати про ресторан. Сьогодні майже кожен заклад пропонує певну програму під Геловін. Ресторатори не лише стилізують приміщення, а й розробляють спеціальне святкове меню. Це може бути "Хот дог" вартістю від 180 гривень, "Коктейлі Зомбі" – від 160, "Небезпечний гарбузик" – від 150, "Криваві криветки" – від 400 гривень за порцію.

Загалом, кожен ресторан намагається здивувати своїх відвідувачів чимось несподіваним та смачним. Тому саме в це свято, варто очікувати страви в яких поєднуватимуть нопоєднувані інгредієнти.

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