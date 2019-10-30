Українські політики у Геловін: страхітливі фото

Традиція святкувати Геловін, яка щороку стає дедалі популярнішою в Україні, поки що ще не дісталася до Верховної Ради. Проте 24 канал вирішив припустити, як могли б виглядати народні депутати і президент у святкових, страхітливих образах.

Напередодні Геловіна у Києві пройшов Парад зомбі. На нього зібралися чимало мешканців столиці, які вражали перехожих яскравими страхітливими образами та макіяжем.

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Але подейкують, що справжній жах відбувається у Верховній Раді. І хоча нардепи ходять до парламенту на роботу у ділових костюмах, можна на хвилинку уявити, як би виглядали політики у геловінському макіяжі.



Найстрахітливішим вийшов образ Іллі Киви / Фото 24 каналу



Наймилішим гелловінським образом виявився макіяж панди на Дмитрові Разумкову / Фото 24 каналу

Дивіться фото на Геловін українських політиків:

Шановні політики, не ображайтеся на редакцію 24 каналу, а поставтеся до цих фото з гумором ;)

Що відомо про Геловін та історію свята? Геловін святкують традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Люди одягаються у страшні костюми на Геловін і лякають перехожих. А діти, здебільшого у США, ходять до сусідів зі словами "цукерки або – смерть" та назбирують цілі відерця солодощів. Геловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. А після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву All Hallow’s Eve і якщо скоротити, виходить Halloween. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді.

Дивіться відео про історію Геловіна: