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      Українські політики у Геловін: страхітливі фото

      103 Читать новость на русском
      Як могли б виглядати на Геловін українські політики
      Як могли б виглядати на Геловін українські політики / Колаж 24 каналу

      Традиція святкувати Геловін, яка щороку стає дедалі популярнішою в Україні, поки що ще не дісталася до Верховної Ради. Проте 24 канал вирішив припустити, як могли б виглядати народні депутати і президент у святкових, страхітливих образах.

      Напередодні Геловіна у Києві пройшов Парад зомбі. На нього зібралися чимало мешканців столиці, які вражали перехожих яскравими страхітливими образами та макіяжем.

      Читайте також: Легкий та простий макіяж на Геловін: 14 страхітливих ідей, які можна зробити в домашніх умовах

      Але подейкують, що справжній жах відбувається у Верховній Раді. І хоча нардепи ходять до парламенту на роботу у ділових костюмах, можна на хвилинку уявити, як би виглядали політики у геловінському макіяжі.

      Геловін політики Україна Ілля Кива фото
      Найстрахітливішим вийшов образ Іллі Киви / Фото 24 каналу

      Геловін політики Верховна Рада Разумков фото
      Наймилішим гелловінським образом виявився макіяж панди на Дмитрові Разумкову / Фото 24 каналу

      Дивіться фото на Геловін українських політиків:

      Шановні політики, не ображайтеся на редакцію 24 каналу, а поставтеся до цих фото з гумором ;)

      Що відомо про Геловін та історію свята? Геловін святкують традиційно у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Люди одягаються у страшні костюми на Геловін і лякають перехожих. А діти, здебільшого у США, ходять до сусідів зі словами "цукерки або – смерть" та назбирують цілі відерця солодощів. Геловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. А після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву All Hallow’s Eve і якщо скоротити, виходить Halloween. Сьогодні наймасовіше у світі цей день відзначають у Великій Британії, Ірландії, США та Канаді.

      Дивіться відео про історію Геловіна:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Курйозні новини Меми Геловін Ілля Кива Дмитро Разумков
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