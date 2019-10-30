Украинские политики в Хэллоуин: устрашающие фото
Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все популярнее в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады. Однако 24 канал решил предположить, как могли бы выглядеть народные депутаты и президент в праздничных устрашающих образах.
Накануне Хэллоуина в Киеве прошел Парад зомби. На него собралось немало жителей столицы, которые поражали прохожих яркими устрашающими образами и макияжем. Читайте также: Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 устрашающих идей, которые можно сделать в домашних условиях Но поговаривают, что настоящий ужас происходит в Верховной Раде. И хотя нардепы ходят в парламент на работу в деловых костюмах, можно на минутку представить, как бы выглядели политики в геловінському макияже."> в Киеве прошел Парад зомби. На него собралось немало жителей столицы, которые поражали прохожих яркими устрашающими образами и макияжем.
Читайте также: Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 устрашающих идей, которые можно сделать в домашних условиях
Но поговаривают, что настоящий ужас происходит в Верховной Раде. И хотя нардепы ходят в парламент на работу в деловых костюмах, можно на минутку представить, как бы выглядели политики в хэллоуинском макияже.
Самым ужасным получился образ Ильи Кивы / фото 24 канала
Самым милым хэллоуинским образом оказался макияж панды на Дмитрии Разумкове / фото 24 канала
Смотрите фото на Хэллоуин украинских политиков:
Уважаемые политики, не обижайтесь на редакцию 24 канала, а отнеситесь к этим фото с юмором;)
Что известно о Хэллоуине и истории праздника?Хэллоуин традиционно празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих. А дети, в основном в США, ходят к соседям со словами "конфеты или смерть" и собирают целые ведерки сладостей. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. А после принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется All Hallow's Eve и если сократить, получается Halloween. Сегодня массовей всего в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде.
Смотрите видео об истории Хэллоуина:
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