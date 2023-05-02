Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил о недавнем заявлении министра обороны Германии Бориса Писториуса, в котором тот считает "совершенно нормальным", если ВСУ будет проводить военные операции на территории России.

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Сейчас благоприятные условия для ударов по России

По словам Мусиенко, сейчас активизировалась дискуссия по поводу ударов по российской территории. Ведь возникли вполне благоприятные условия для таких "хлопков". Захватчики перебросили много средств ПВО на оккупированные Крым и Юг, поэтому некоторая территория России оказалась значительно менее защищенной.

Думаю, что, учитывая эти обстоятельства, Шольц решил погасить заявление министра Писториуса. Кое-как его смягчил. Но исторические процессы нельзя остановить заявлениями. Все идет к тому, что эта империя будет падать. И там будут вспыхивать те или иные войны,

– отметил Мусиенко.

Мусиенко прокомментировал недавнее заявление Шольца: смотрите видео

Кроме того, не всегда нужно наносить прямые удары по территории России. Можно вести разную подпольную деятельность. Также не стоит забывать и о гражданах России из Русского добровольческого корпуса, выступивших против действующего режима. Ни Шольц, ни Байден не могут запретить им сражаться.

Если у этих людей вдруг появится оружие. Пусть не западное, а какое-нибудь другое. Может, со складов на оккупированных территориях, куда Россия много что привезла. Или трофейное. И они что-то будут делать в России – взрывать, уничтожать и так далее. Это будет "привет" Путину с "зелеными человечками" и оружием из "шахт и военторгов",

– подчеркнул Мусиенко.

Заявление Шольца об обстрелах России: коротко