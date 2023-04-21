Немецкий политик также отметил, что Украина должна выиграть войну. Вдобавок, он в очередной раз обвинил Москву в развязывании полномасштабной войны.
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Писториус высказался по поводу операций Украины в России
Министр обороны Германии не видит ничего плохого в том, чтобы напавшая сторона перемещалась по территории противника и проводила свои военные операции. Однако Писториус подчеркнул, что такие действия могут продолжаться, пока это не угрожает гражданским.
Пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться,
– заметил министр.
Борис Писториус также отметил, что украинская сторона может проникать на территорию России с целью отрезки путей снабжения. В заключение немецкий политик подчеркнул, что война в Украине обязательно должна закончиться выводом российских войск.
Глава немецкой Минобороны высказался по поводу членства Украины в НАТО
- Министр обороны Германии Борис Писториус 21 апреля заявил, что сейчас не лучшее время для Украины вступать в НАТО. Основным препятствием, по его словам, стала полномасштабная война.
- Писториус также подчеркнул, что для Украины "двери в НАТО немного приоткрыты", однако пока что-то решать очень трудно.
- Немецкий политик также добавил, что НАТО должно взвешивать "с холодной головой и горячим сердцем" любой шаг по включению Украины в Альянс.