Немецкий политик также отметил, что Украина должна выиграть войну. Вдобавок, он в очередной раз обвинил Москву в развязывании полномасштабной войны.

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Писториус высказался по поводу операций Украины в России

Министр обороны Германии не видит ничего плохого в том, чтобы напавшая сторона перемещалась по территории противника и проводила свои военные операции. Однако Писториус подчеркнул, что такие действия могут продолжаться, пока это не угрожает гражданским.

Пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться,

– заметил министр.

Борис Писториус также отметил, что украинская сторона может проникать на территорию России с целью отрезки путей снабжения. В заключение немецкий политик подчеркнул, что война в Украине обязательно должна закончиться выводом российских войск.

Глава немецкой Минобороны высказался по поводу членства Украины в НАТО