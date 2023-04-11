Мельник также подчеркнул, что с момента своего назначения Писториус придал новый импульс поддержке Украины. В то же время он призвал Берлин усилить военную помощь нашей стране.
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Мельник прокомментировал помощь Германии
Заместитель министра иностранных дел Украины поблагодарил Германию за танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder. Однако он отметил, что это не является гарантией того, что украинцы сейчас смогут быстро оттеснить россиян.
Как нам известно, россияне могут обновлять или производить до десяти танков в день. Вот почему мы надеемся, что немцы последуют их примеру с боевыми танками и другим вооружением,
– подчеркнул дипломат.
Андрей Мельник также подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в боевой авиации и кораблях, и призвал министра обороны заняться этим вопросом.
Контрнаступление ВСУ: Мельник дал однозначный ответ
Дипломат отказался комментировать предстоящее контрнаступление Вооруженных Сил Украины, отметив, что украинской армии нужен эффект неожиданности. К тому же он подверг критике призывы к миру и переговорам между Украиной и Россией.
"Я надеюсь, что эти наивные призывы к миру ни к чему не приведут, потому что Путин совсем не хочет вести переговоры", – сказал Мельник.
Он также отметил, что украинские военные хотят доказать, что способны победить россиян на поле боя, поэтому украинской власти приходится решать новые вопросы с оружием с нашими союзниками.
Помощь Германии Украине: последние новости
- Федеральное правительство Германии 10 апреля объявило о изменения в новом пакете военной помощи для Украины, который был объявлен на прошлой неделе. В частности, в списке увеличили количество единиц техники.
- Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в феврале заявил, что о передаче Украине истребителей можно будет начинать говорить только через 3 или 4 месяца.