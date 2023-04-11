Мельник также подчеркнул, что с момента своего назначения Писториус придал новый импульс поддержке Украины. В то же время он призвал Берлин усилить военную помощь нашей стране.

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Мельник прокомментировал помощь Германии

Заместитель министра иностранных дел Украины поблагодарил Германию за танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder. Однако он отметил, что это не является гарантией того, что украинцы сейчас смогут быстро оттеснить россиян.

Как нам известно, россияне могут обновлять или производить до десяти танков в день. Вот почему мы надеемся, что немцы последуют их примеру с боевыми танками и другим вооружением,

– подчеркнул дипломат.

Андрей Мельник также подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в боевой авиации и кораблях, и призвал министра обороны заняться этим вопросом.

Контрнаступление ВСУ: Мельник дал однозначный ответ

Дипломат отказался комментировать предстоящее контрнаступление Вооруженных Сил Украины, отметив, что украинской армии нужен эффект неожиданности. К тому же он подверг критике призывы к миру и переговорам между Украиной и Россией.

"Я надеюсь, что эти наивные призывы к миру ни к чему не приведут, потому что Путин совсем не хочет вести переговоры", – сказал Мельник.

Он также отметил, что украинские военные хотят доказать, что способны победить россиян на поле боя, поэтому украинской власти приходится решать новые вопросы с оружием с нашими союзниками.

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