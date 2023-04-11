Мельник також наголосив, що з моменту свого призначення Пісторіус надав нового імпульсу підтримці України. Водночас він закликав Берлін посилити військову допомогу нашій країні.

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Мельник прокоментував допомогу Німеччині Україні

Заступник міністра закордонних справ України подякував Німеччині за танки Leopard 2 та бронетранспортери Marder. Проте він зазначив, що це не є гарантією того, що українці зараз зможуть швидко відтіснити росіян.

Наскільки нам відомо, росіяни можуть оновлювати чи виробляти до десяти танків на день. Ось чому ми сподіваємося, що німці наслідуватимуть їх приклад з бойовими танками та іншим озброєнням,

– наголосив дипломат.

Андрій Мельник також підкреслив, що Україна зараз потребує бойової авіації та кораблів, і закликав міністра оборони зайнятися цим питанням.

Контрнаступ ЗСУ: Мельник дав однозначну відповідь

Дипломат відмовився коментувати майбутній контрнаступ Збройних Сил України, зауваживши, що українській армії потрібен ефект несподіванки. До того ж він розкритикував заклики до миру та переговорів між Україною та Росією.

"Я сподіваюся, що ці наївні заклики до світу ні до чого не приведуть, тому що Путін зовсім не хоче вести переговори", – сказав Мельник.

Він також зазначив, що українські військові хочуть довести, що здатні перемогти росіян на полі бою, тому зараз нам доводиться вирішувати нові питання зі зброєю з нашими союзниками.

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