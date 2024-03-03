Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что это направление к Керченскому мосту, к которому наши воздушные средства приближаются. "Атеш" заявил, что после "хлопка" в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов.

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"Хлопок" в Феодосии

Свитан отметил, что не только нефтетопливные объекты были целью для удара в Феодосии. Там на высотах россияне ставят ЗРК, в основном С-300, который прикрывает Керченский мост с западного направления. Если наши БПЛА дошли уже до Феодосии, это означает, что мы приближаемся и к этому логистическому объекту.

Наконец это волна БПЛА. Скорее всего, получили достаточное количество БПЛА. Надо запускать их волнами, до полусотни их должно идти. Если россияне говорят, что сбили 38, значит, где-то около полсотни шло. Даже 40, возможно, это если верить россиянами,

– заметил летчик-инструктор.

Екатеринбург без электричества

"Хлопок" пришел и в Екатеринбург, который расположен аж на Урале. Там в результате взрыва без электроснабжения остались несколько заводов. Полковник запаса ВСУ сказал, что это работа ГУР, есть агенты, которые определяют, какие объекты электроснабжения надо уничтожить.

"Такие объекты можно "отминусовать", необязательно отправляя туда БПЛА или работать авиационными средствами. Туда достаточно занести взрывчатку. Просто надо знать, куда закладывать. Это позволяет вынести сразу 3 завода, выполняющих боевую задачу", – отметил военный эксперт.

Силы сопротивления в Ингушетии

В Ингушетии подпольщики отказались сдаться ФСБ и всю ночь отстреливались от путинских сил. Это те силы сопротивления, которые работают на территории России и приближают ее распад. Ребята, к сожалению, приняли последний бой. Силы путинского ФСБ не стеснялись стрелять по жилому дому.

Это бойцы ингушского сопротивления. Мы о них неоднократно говорили. Они отстреливались, но россиян было гораздо больше. Ушли ребята шахидами. Однако выполнили задание, которое, по крайней мере, сами себе нарисовали,

– подчеркнул Свитан.

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