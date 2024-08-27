Коттеджи с российскими офицерами: Андрющенко рассказал о мощном "хлопке" в Приазовье

В Мариупольском районе поражено место базирования российских оккупантов в поселке Бабах-Тарама, среди них есть раненые и погибшие. Эпицентром удара стал пансионат "Жигули", где размещались российские офицеры и солдаты.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что хутор Бабах-Тарама был мощно поражен во второй раз, он расположен на границе с Запорожской областью и был местом большого скопления российских оккупантов.

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Целью для удара был пансионат "Жигули"

Андрющенко рассказал, что пансионат "Жигули" давно использовался россиянами, как место базирования в первую очередь офицерского состава российской армии, который обеспечивал подготовку и обучение солдат на полигоне. Офицеры размещались в коттеджах этого пансионата.

Кроме коттеджей, на этой территории отдельно расположены корпуса с комнатами, по типу общежитий, там проживали солдаты. За забором этого пансионата есть большой полевой лагерь, где размещалась часть тех военных, которые проходили обучение на полигонах, что рядом.

Прилетело как раз в этот пансионат, он был целью. 6 офицеров и 8 солдат уже возле Кобзона. Еще 17 российских оккупантов находились в тяжелом состоянии, со временем будет известна их судьба. Поражение было ориентировочно в 13:00,

– сообщил Андрющенко.

Оккупанты проводят эвакуацию

Первое, что сделали оккупанты после взрыва – выключили свет и интернет, чтобы было невозможно фиксировать последствия поражения. Андрющенко рассказал, что было очень много "скорых" и спасателей.

"Очень активно работала российская ПВО, рядом расположено село Урзуф, оно было усыпано обломками, потом началась эвакуация и она продолжается до сих пор. Сегодня утром последние подразделения переводят из Бабах-Тарамы и Урзуфа. Происходят комплексные изменения, потому что россияне этот участок считают очень опасным", – отметил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя отметил, что теперь россияне не знают, что делать, им надо искать новое место базирования.

Самое главное, что это не просто поражение оккупантов. Там люди находятся в оккупации, они собирают данные, передают их. Когда 2 года оккупанты себя чувствовали там комфортно, а потом происходит взрыв, это яркий сигнал всем, кто борется в оккупации, что о них не забыли, что их деятельность проводится не зря,

– подчеркнул Андрющенко.

Он прогнозирует, что в дальнейшем таких поражений будет больше, а сопротивление украинцев на этой местности – крепче.