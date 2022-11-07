В понедельник, 7 ноября, город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел. По информации росСМИ, обломки ракеты повредили трансформаторный блок, пишет 24 канал.

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Какие последствия

В результате обстрела загорелся резервуар с растворителем. В Грайвороне и соседнем селе отсутствует электроснабжение. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, "хлопок" побывал и в Донецке. В ночь на 7 ноября раздались громкие взрывы. Жители города насчитали целых 6 прилетов. В результате попадания мощное пламя вспыхнуло в железнодорожном админздании.

Какие еще места посетил "Бавовнятко"

6 ноября в Белгороде в очередной раз раздались мощные взрывы. Сообщают, что, вероятно, там снова загорелась нефтебаза.

Оккупантов предупреждали, чтобы они не курили в неположенных для этого местах, однако, похоже, они не слушают. Масштабные взрывы прогремели 3 ноября на заводе "Рефма" в Мелитополе.

В Страткоме ВСУ подтвердили, что в результате прилета ранены около 50 захватчиков и уничтожены до 10 единиц военной техники врага. Кроме того, еще 80 единиц военной техники разного типа повреждены.

Кроме того, "хлопок" прозвучал и во временно оккупированном Волновахе в Донецкой области. В результате атаки повреждена дорога Мариуполь – Донецк, которую российские оккупанты используют в своих военных целях.

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