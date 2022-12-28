Журналисты подсчитали, что с 24 февраля в России произошли пожары на 72 военных объектах. В оккупированном Крыму были взрывы и пожары на территории 72 военкоматов, военных баз, складов и других военных объектов.

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Поджоги военкоматов

Чаще всего поджигали военкоматы и призывные пункты. Зафиксировали 44 таких случая. Впервые это произошло еще в феврале, через 4 дня после начала полномасштабной войны. Тоже 21-летний житель Луховиц под Москвой разбил 2 окна местного военкомата и бросил внутрь бутылки с "коктейлем Молотова".

Россияне поджигали военкоматы ежемесячно, но больше всего – в мае и сентябре – октябре, после объявления "долевой мобилизации".

Пожары в России с начала вторжения / Инфографика "Верстки"

Пожары на других военных объектах

Военные части, склады боеприпасов, аэродромы горели не менее 28 раз. Чаще всего – в августе. К примеру, возгорание возникло на объектах в Подмосковье, Белгородской области и Крыму. На территории полуострова было сразу несколько инцидентов на аэродромах, складе боеприпасов и воинской части.

Кроме того, ярко горело и в октябре. В частности, на территории Арсенала ВМФ в Ярославской области и на складе боеприпасов под Белгородом.

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