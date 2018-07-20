Хлорный коллапс в Украине: СБУ начала проверку действий руководства "Днепроазота"

По результатам проверки следователи СБУ примут решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО "Днепразот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Это создало предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасности для здоровья людей,

– говорится в сообщении.

В СБУ считают, что за нарушение договорных обязательств и за внезапное прекращение производства жидкого хлора была создана угроза возникновения массовых отравлений или распространения эпидемий.

Кроме этого силовики проверят обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя до конечного потребителя.

Напомним, еще 6 июля "Киевводоканал" заявил, что в Украине существует угроза прекращения централизованного снабжения питьевой водой. Виной этому – прекращение поставки и производства жидкого хлора химическим предприятием "Днепроазот".



13 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Кабинете министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.