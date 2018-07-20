Хлорний колапс в Україні: Служба безпеки розпочала перевірку дій керівництва "ДніпроАзоту"

За результатами перевірки слідчі СБУ приймуть рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації.

Про це інформує прес-центр Служби безпеки України.

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Службою безпеки України розпочато перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАЗОТ", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору - основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою. Це створило передумови до порушення нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров'я людей,

– йдеться у повідомленні.

У СБУ вважають, що через порушення договірних зобов'язань та через раптове припинення виробництво рідкого хлору була створена загроза виникнення масових отруєнь та поширення епідемій.

Окрім цього силовики перевірять обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".

13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.