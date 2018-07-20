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Хлорний колапс в Україні: Служба безпеки розпочала перевірку дій керівництва "ДніпроАзоту"

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СБУ перевірить, хто причетний до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації
СБУ перевірить, хто причетний до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації / obozrevatel.com

За результатами перевірки слідчі СБУ приймуть рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації.

Про це інформує прес-центр Служби безпеки України.

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Службою безпеки України розпочато перевірку дій посадових осіб ПАТ "ДніпроАЗОТ", які призвели до створення дефіциту рідкого хлору - основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою. Це створило передумови до порушення нормального функціонування об'єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров'я людей,
– йдеться у повідомленні.

У СБУ вважають, що через порушення договірних зобов'язань та через раптове припинення виробництво рідкого хлору була створена загроза виникнення масових отруєнь та поширення епідемій. 

Окрім цього силовики перевірять обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача.

Нагадаємо, ще 6 липня "Київводоканал" заявив, що в Україні існує загроза припинення централізованого постачання питної води. Виною цьому – припинення поставки та виробництва рідкого хлору хімічним підприємством "ДніпроАзот".
13 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.

Теги: Новини політики Новини України хлорний колапс СБУ комунальні послуги
Джерело: 24 канал
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