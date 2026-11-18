Министр обороны Евгений Хмара применяет свой боевой опыт в управлении обороной, что уже принесло ряд положительных результатов.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Как удар по Керченскому мосту повлиял на результаты "Рамштайна"?

По мнению эксперта, точный удар по Керченскому мосту оказал существенное влияние на проведение последнего "Рамштайна".

В рамках подготовки к этому чрезвычайно важному событию Хмара сделал эффектный асимметричный ход: увез отчет о результатах последних ударов, а привез домой миллиарды евро военной поддержки и большое количество оружия. Успех последнего "Рамштайна" – это прежде всего большая международная работа Минобороны,

– отметил политолог.

Голобуцкий добавил, что кроме того, что министр удивил партнеров разрушенным мостом, он провел еще ряд двусторонних и трехсторонних переговоров, подписал ряд соглашений и привез солидную помощь от десятка стран,

Каких договоренностей по ПВО удалось достичь?

Голобуцкий подчеркнул, что важным приоритетом Хмары во время "Рамштайна" была защита украинского неба. И добавил, что здесь есть четкий результат – ключевые партнеры объявили о пакетах помощи, в которых акцент сделан именно на мерах ПВО.

Кроме того, Украина, Швеция и Великобритания договорились о комплексном вооружении истребителей Gripen, в частности ракетами Meteor для противодействия российским УАБам.

Эти дальнобойные ракеты класса "воздух–воздух" способны поражать вражеские самолеты на расстоянии более 200 километров, что не позволит им безопасно подлетать к рубежам запуска УАБ. Наличие большого количества УАБ у россиян – это реальная угроза для всех прифронтовых городов (вспомните почти сотню погибших в прифронтовой Камышевахе).

Как боевой опыт Хмары влияет на оборону Украины?

Политолог подчеркнул, что Хмара применяет свой боевой опыт в управлении обороной. Об этом свидетельствует не только подрыв Керченского моста, но и растущее количество ударов на глубину 2–3 тыс. км вглубь территории противника. И такой подход к архитектуре обороны делает международных партнеров более решительными в вопросе оказания помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Евгений Хмара назвал защиту украинского неба своим главным приоритетом во время очередного заседания в Рамштайне.