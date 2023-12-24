В Сочельник русские военные запустили несколько групп дронов-камикадзе. Известно, что некоторые из них долетели до Хмельнитчины. В регионе на них сейчас охотились наши военные, работало ПВО.

Читайте также Россияне атакуют "Шахедами": в Одессе слышны взрывы, Кировоградщина отбилась

Что известно об атаке

К этому призывает первый заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Он в 22:03 сообщил, что в Хмельницком районе работает ПВО. Не игнорируйте воздушную тревогу и оставайтесь в безопасных местах. Это может спасти вам жизнь.

В 22:15 в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги. Это свидетельствует о том, что в регионе отразились от атаки дронами-камикадзе. В то же время в ряде областей она все еще сохраняется. И не исключено, что карта воздушных тревог в течение вечера и ночи продолжит "краснеть".

По состоянию на 22:15 воздушную тревогу объявили в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет отбоя.

В 22:19 Воздушные силы отметили, что несколько новых групп "Шахедов" двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.

В 22:27 воздушную тревогу объявили также в Кировоградской области. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до отбоя.

В Одесской области раздались взрывы