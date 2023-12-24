На Святвечір російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе. Відомо, що деякі з них долетіли до Хмельниччини. В регіоні на них полювали наші військові, працювала ППО.
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Що відомо про атаку
До цього закликає перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він о 22:03 повідомив, що у Хмельницькому районі працює ППО. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся у безпечних місцях. Це може врятувати вам життя.
О 22:15 на Хмельниччині оголосили відбій повітряної тривоги. Це свідчить про те, що в регіоні відбилися від атаки дронами-камікадзе. Водночас у низці областей вона все ще зберігається. І не виключено, що карта повітряних тривог упродовж вечора та ночі продовжить "червоніти".
О 22:19 Повітряні сили зазначили, що декілька нових груп "Шахедів" рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.
О 22:27 повітряну тривогу оголосили також на Кіровоградщині. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до відбою.
На Одещині пролунали вибухи
- О 21:27 24 грудня стало відомо, що в Одесі пролунав перший вибух. Про це сповістили кореспонденти 24 Каналу. У той же час Повітряні сили зазначили, що на Одесу летить ракета. Через хвилину наші кореспонденти повідомили про ще один вибух.
- О 21:33 мешканців Одещини сповістили про відбій повітряної тривоги.
- А вже о 21:39 сирени знову сповістили про загрозу. Але цього разу вона пов'язана з дронами-камікадзе "Шахед". Через хвильку глава ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців та закликав Одеський район перейти до укриттів.
- О 21:54 кореспонденти 24 Каналу зазначили, що знову чули вибух. Утім, у порівнянні з попередніми, він був слабшим.