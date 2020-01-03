20:18
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Хмельницкие патрульные быстро доставили ребенка с отравлением в больницу: видео

      0 Читати новину українською
      Патрульные помогли доставить ребенка в больницу / vgolos.com

      Экипаж патрульной полиции заметил, что на обочине остановилась "Скорая помощь", у которой повредилось колесо. В машине находился 6-летний пациент, который нуждался в срочной госпитализации.

      На автодороге "Житомир – Черновцы" хмельницкие патрульные заметили автомобиль скорой медицинской помощи, у которого повредилось колесо, информирует полиция Хмельницкой области.

      Читайте также: На Запорожье на трассе нашли 9-летнего мальчика, сбежавшего от матери

      Внутри "Скорой" находился 6-летний мальчик, который нуждался в немедленной госпитализации, так как у ребенка резко поднялся уровень ацетона. Правоохранители быстро пересадили мальчика с матерью и врачом в служебный автомобиль и доставили в Ярмолинецкую районную больницу.

      Сейчас мальчик уже прошел многодневное интенсивное лечение и врачи готовят его к выписке.

      Патрульные помогли доставить ребенка в больницу – видео:

       

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
      сегодня
      9790
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Хмельницкого Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Шесть самых ожидаемых книг 2020 года
      Євгенія Мазур 10
      сегодня , 18:19 Самые безопасные авиакомпании мира в 2020 году: рейтинг
      Анастасія Зазуляк 279
      сегодня , 18:00 Премьеры января: 6 впечатляющих фильмов, которые обязательно надо посмотреть
      Марта Вересюк 188
      сегодня , 17:30 Советская ментальность украинского футбола: должно ли государство поддерживать футбол?
      Станіслав Безушко 58
      сегодня , 17:00 Новорічні привітання Зеленського і Порошенка: що не так з реакцією українців
      Олександр Доній 1761
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук