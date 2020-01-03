Хмельницкие патрульные быстро доставили ребенка с отравлением в больницу: видео

Экипаж патрульной полиции заметил, что на обочине остановилась "Скорая помощь", у которой повредилось колесо. В машине находился 6-летний пациент, который нуждался в срочной госпитализации.

На автодороге "Житомир – Черновцы" хмельницкие патрульные заметили автомобиль скорой медицинской помощи, у которого повредилось колесо, информирует полиция Хмельницкой области.

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Внутри "Скорой" находился 6-летний мальчик, который нуждался в немедленной госпитализации, так как у ребенка резко поднялся уровень ацетона. Правоохранители быстро пересадили мальчика с матерью и врачом в служебный автомобиль и доставили в Ярмолинецкую районную больницу.

Сейчас мальчик уже прошел многодневное интенсивное лечение и врачи готовят его к выписке.

Патрульные помогли доставить ребенка в больницу – видео: