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      Хмельницькі патрульні швидко доправили дитину з отруєнням до лікарні: відео

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      Патрульні допомогли доставити дитину до лікарні / vgolos.com

      Екіпаж патрульної поліції помітив, що на узбіччі зупинилась "Шивдка допомога", у якої пошкодилось колесо. В машині перебував 6-річний пацієнт, який потребував термінової госпіталізації.

      На автодорозі "Житомир – Чернівці" хмельницька патрульні помітили автомобіль швидкої медичної допомого, у якого пошкодилось колесо, інформує поліція Хмельницької області.

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      Усередині "Швидкої" перебував 6-річний хлопчик, який потребував негайної госпіталізації, оскільки в дитини різко піднявся рівень ацетону. Правоохоронці швидко пересадили хлопчика з матір’ю та лікарем до службового авто і доправили у Ярмолинецьку районну лікарню.

      Наразі хлопчик уже пройшов кількаденне інтенсивне лікування і лікарі готують його до виписки.

      Патрульні допомогли доставити дитину до лікарні – відео:

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Хмельницького Діти і неповнолітні
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