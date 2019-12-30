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      На Запоріжжі на трасі знайшли 9-річного хлопчика, який втік від матері

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      На Запоріжжі поліція знайшла мати хлопчика / zp.npu.gov.ua

      9-річного хлопчика на автошляху Харків – Сімферополь виявили небайдужі громадяни і передали поліції. Правоохоронці розшукали матір і передали їй сина. На жінку склали адміністративний протокол.

      До поліцейського посту "Південий", який розташований на автошляху Харків – Сімферополь, звернулись громадяни, які повідомили про неповнолітню дитину, яка йшла вздовж автошляху.

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      Правоохоронці хлопця напоїли гарячим чаєм та обігріли, а потім передали співробітникам ювенальної превенції.

      З працівниками поліції дитина спілкувалась неохоче. Хлопчик назвав тільки свій вік і вигадане ім’я.

      Протягом декількох годин правоохоронці встановлювали особу матері неповнолітнього. Нею виявилась 33-річна мешканка Мелітопольського району. Вона пояснила, що син дуже хотів у гості до свого батька, який мешкає у Приазовському районі, та втік від неї.

      Правоохоронці склали на жінку адмінпротокол за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Діти і неповнолітні Новини Запоріжжя
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