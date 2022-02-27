Хмельницкий и Винница – воздушная опасность

В Хмельницком раздаются сирены. Всем жильцам следует пройти в укрытие. Такая же ситуация и в Виннице.

Буквально перед этим раздавались сирены на Волыни и в Киеве.

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По Винницкой и Хмельницкой областях уже наносили авиаудары

По Винницкой и Хмельницкой враг уже наносил ракетные удары. Однако в селе Гузинцы Винницкой области ракету сбила наша система противовоздушной обороны. В Староконстантинове разрушили военный аэродром.



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