На Хмельнитчине арестовали мужчину, которого подозревают в пытках собственных детей. Это именно тот отец, который "воспитывал" детей раскаленной кочергой.

Мужчину судили сразу по двум статьям: о пытках и о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Важно Отец отлупил своих маленьких детей раскаленной кочергой

Суд принял решение о содержании под стражей мужчины на период досудебного расследования. Зато, по решению специальной комиссии, пятерых детей, которые воспитывались в семье, изъяли у родителей. Сейчас они находятся в больнице.

Детали жуткого инцидента

37-летний мужчина в Хмельницкой области на днях жестоко избил своих детей – он взял кочергу, разогрел ее в печи и избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь . Они получили многочисленные ожоги ягодиц, ног и спины.

. Они получили многочисленные ожоги ягодиц, ног и спины. Причиной этого стало то, что сожительница мужа пожаловалась, мол, дети не хотят ее слушаться. Заметим, что она не является биологической матерью малышей.

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Какое наказание грозит мужчине

Если вину отца докажут, то ему может грозить: