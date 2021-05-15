Пытал раскаленной кочергой: на Хмельнитчине арестовали отца, который издевался над детьми
На Хмельнитчине арестовали мужчину, которого подозревают в пытках собственных детей. Это именно тот отец, который "воспитывал" детей раскаленной кочергой.
Источник:Полиция Хмельницкой области
Мужчину судили сразу по двум статьям: о пытках и о невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Важно Отец отлупил своих маленьких детей раскаленной кочергой
Суд принял решение о содержании под стражей мужчины на период досудебного расследования. Зато, по решению специальной комиссии, пятерых детей, которые воспитывались в семье, изъяли у родителей. Сейчас они находятся в больнице.
Детали жуткого инцидента
- 37-летний мужчина в Хмельницкой области на днях жестоко избил своих детей – он взял кочергу, разогрел ее в печи и избил 8-летнего сына и 6-летнюю дочь. Они получили многочисленные ожоги ягодиц, ног и спины.
- Причиной этого стало то, что сожительница мужа пожаловалась, мол, дети не хотят ее слушаться. Заметим, что она не является биологической матерью малышей.
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Какое наказание грозит мужчине
Если вину отца докажут, то ему может грозить:
- от 2 до 5 лет лишения свободы;
- ограничение свободы на тот же срок.
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