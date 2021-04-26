В Хмельницкой области уже более 2 суток разыскивают Николая Борисова 2006 года рождения. Мальчик ушел из дома еще 24 апреля в 12:00.

Борисов исчез в поселке городского типа Летичев. К поискам мальчика уже присоединились полицейские Хмельницкой области. Заметьте В Харькове искали пропавшую 12-летнюю школьницу: привлекли волонтеров и полицию Если вы владеете какой-либо информацией о его расположении, просим сообщить,

– заявили в полиции. Предоставить информацию о Борисове можно по телефонам: (067) 380-22-05;

(03857) 2-01-81 или 102. Как выглядит мальчик Николай Борисов – худощавый, рост – примерно 130 сантиметров.

Волосы – русые, глаза – голубые.

Одежда: олимпийка и черные спортивные штаны, кроссовки. Кроме того, на мальчике может быть теплая зимняя куртка цвета хаки и голубая шапка с принтом в виде полосок.

При себе Борисов не имел мобильного телефона. Розыск детей в Украине: последние новости На Киевщине 15 апреля нашли 2-летнего Богдана Униченка. Малыш потерялся, когда его отец ушел в лес.

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