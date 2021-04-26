В Хмельницкой области более 2 суток ищут пропавшего мальчика
В Хмельницкой области уже более 2 суток разыскивают Николая Борисова 2006 года рождения. Мальчик ушел из дома еще 24 апреля в 12:00.
Источник:Нацполиция
Борисов исчез в поселке городского типа Летичев. К поискам мальчика уже присоединились полицейские Хмельницкой области.
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Если вы владеете какой-либо информацией о его расположении, просим сообщить,
– заявили в полиции.
Предоставить информацию о Борисове можно по телефонам:
- (067) 380-22-05;
- (03857) 2-01-81 или 102.
Как выглядит мальчик
- Николай Борисов – худощавый, рост – примерно 130 сантиметров.
- Волосы – русые, глаза – голубые.
- Одежда: олимпийка и черные спортивные штаны, кроссовки. Кроме того, на мальчике может быть теплая зимняя куртка цвета хаки и голубая шапка с принтом в виде полосок.
- При себе Борисов не имел мобильного телефона.
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