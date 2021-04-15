В Киевской области 15 апреля нашли 2-летнего Богдана Униченка, пропавшего накануне. Мальчик потерялся, когда его отец ушел в лес за дровами.

Подробнее о том, что произошло в день исчезновения ребенка, изданию рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

Узнайте больше На Киевщине разыскали 2-летнего мальчика: все об исчезновении

Новые детали об исчезновении 2-летнего мальчика

Отец мальчика решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел за ним. Однако отец заметил это не сразу. Он сказал мальчику, чтобы тот возвращался домой, ведь дом расположен возле леса.

Ребенок развернулся и ушел. Родители пытались самостоятельно найти ребенка до 22:00, но поиски были напрасны,

– рассказали правоохранители.

После этого супруги обратились за помощью в полицию.

Исчезновение ребенка под Киевом: что известно