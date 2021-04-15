На Киевщине нашли 2-летнего мальчика: новые детали о его исчезновении
В Киевской области 15 апреля нашли 2-летнего Богдана Униченка, пропавшего накануне. Мальчик потерялся, когда его отец ушел в лес за дровами.
Источник:ТСН
Подробнее о том, что произошло в день исчезновения ребенка, изданию рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.
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Новые детали об исчезновении 2-летнего мальчика
Отец мальчика решил пойти в лес, чтобы нарубить дров. Ребенок пошел за ним. Однако отец заметил это не сразу. Он сказал мальчику, чтобы тот возвращался домой, ведь дом расположен возле леса.
Ребенок развернулся и ушел. Родители пытались самостоятельно найти ребенка до 22:00, но поиски были напрасны,
– рассказали правоохранители.
После этого супруги обратились за помощью в полицию.
Исчезновение ребенка под Киевом: что известно
- К поискам привлекли все службы полиции в Киевской области, на месте работали Нацгвардия, ГСЧС, волонтеры.
- В общем мальчика искали примерно 240 человек. Правоохранители обошли двор, проверили заброшенные здания и колодцы.
- Позже радиус поисков расширили – ребенка искали в ближайших селах.
- К поискам 15 апреля привлекли вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma".
- К счастью, правоохранители нашли ребенка примерно в 13:00 в лесу, в 5 километрах от его дома.
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