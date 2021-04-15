На Киевщине нашли 2-летнего Богдана Униченко живым и невредимым в лесу. Ребенка искали с вечера 14 апреля.

О радостной находке сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. Мальчик пропал вечером 14 апреля в селе Раговка Вышгородского района.

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Ребенка нашли в лесу

Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем!

– написал Небытов.

Что известно об исчезновении мальчика

Мать обратилась к правоохранителям вечером 14 апреля. До этого родители в течение 5 часов пробовали найти ребенка сами. К поискам привлекли около 240 человек. Полицейские, спасатели и нацгвардейцы работали всю ночь.

К поискам привлекли даже вертолет. Осматривали прилегающую местность Раговки, поля и леса, а также здания в окрестных населенных пунктах.

К поискам привлекли вертолет / смотрите видео: