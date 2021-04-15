На Київщині знайшли 2-річного Богдана Уніченка живим та неушкодженим у лісі. Дитину шукали з вечора 14 квітня.

Про радісну знахідку повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Хлопчик зник ввечері 14 квітня у селі Рагівка Вишгородського району.

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Дитину знайшли у лісі

Дитину знайшли близько 13 години у лісі. За попередньою інформацією, Богдан – неушкоджений.

Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Дякую всім!

– написав Нєбитов.

Що відомо про зникнення хлопчика

Мати звернулась до правоохоронців ввечері 14 квітня. До цього батьки протягом 5 годин пробували знайти дитину самі. До пошуків залучили близько 240 осіб. Поліцейські, рятувальники та нацгвардійці працювали усю ніч.

До пошуків долучили навіть гелікоптер. Оглядали прилеглу місцевість Рагівки, поля та ліси, а також будівлі у навколишніх населених пунктах.

До пошуків залучили гелікоптер / Дивіться відео: