У Хмельницькій області понад 2 доби шукають зниклого хлопчика
На Хмельниччині вже понад 2 доби розшукують Миколу Борисова 2006 року народження. Хлопчик пішов з дому ще 24 квітня о 12:00.
Джерело:Нацполіція
Борисов зник у селищі міського типу Летичів. До пошуків хлопчика вже доєдналися поліцейські Хмельниччини.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його розташування, просимо негайно повідомити,
– заявили у поліції.
Надати інформацію про Борисова можна за телефонами:
- (067) 380-22-05;
- (03857) 2-01-81 або 102.
Як виглядає хлопчик
- Микола Борисов – худорлявий, зріст – приблизно 130 сантиметрів.
- Волосся – русяве, очі – блакитні.
- Одяг: олімпійка та чорні спортивні штани, кросівки. Окрім того, на хлопчику може бути тепла зимова куртка кольору хакі та блакитна шапка з принтом у вигляді рисок.
- При собі Борисов не мав мобільного телефона.
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