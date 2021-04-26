На Хмельниччині вже понад 2 доби розшукують Миколу Борисова 2006 року народження. Хлопчик пішов з дому ще 24 квітня о 12:00.

Борисов зник у селищі міського типу Летичів. До пошуків хлопчика вже доєдналися поліцейські Хмельниччини.

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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про його розташування, просимо негайно повідомити,

– заявили у поліції.

Надати інформацію про Борисова можна за телефонами:

(067) 380-22-05;

(03857) 2-01-81 або 102.

Як виглядає хлопчик

Микола Борисов – худорлявий, зріст – приблизно 130 сантиметрів.

Волосся – русяве, очі – блакитні.

Одяг: олімпійка та чорні спортивні штани, кросівки. Окрім того, на хлопчику може бути тепла зимова куртка кольору хакі та блакитна шапка з принтом у вигляді рисок.

При собі Борисов не мав мобільного телефона.

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