В полиции отмечают, что волонтер подыскивал жилье для переселенцев, которые сбежали от боевых действий в "горячих" точках Украины. Но, к сожалению, он попал в ловушку мошенника, который, завладев деньгами, исчез.

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Мошенник получил деньги за квартиру и скрылся

Известно, что 47-летний житель Красилова искал помещение для переселенцев. Так, 23 марта на одном из сайтов с объявлениями он увидел хороший вариант, который его заинтересовал. Поэтому мужчина позвонил по телефону и договорился о цене.

После этого он перевел "арендодателю" 4 тысячи гривен за жилье. Мошенник средства получил и перестал выходить на связь.

Так что волонтеру пришлось обратиться к правоохранителям. Он написал заявление. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное производство. Его ожидает наказание за мошенничество.

Ранее удалось задержать мошенницу, которая в Запорожье обманула 20 человек, которые хотели приобрести амуницию для военных. Она публиковала объявления о продаже товаров для военных. Как только она получала за них предоплата – злоумышленница исчезала.

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