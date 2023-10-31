Все действия житель Славуты совершал в нетрезвом состоянии. Следственные действия в отношении мужчины еще продолжаются.
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Что известно о похищении автомобилей в Хмельницкой области
Правоохранители рассказали, что это событие произошло 29 октября в селе Михновка. Так, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатиться и ночью у родственника, у которого злоумышленник незаконно угнал автомобиль "Mazda".
На окраине села подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет, а дальше в пруд,
– рассказали в полиции.
Мужчина на в Хмельницкой области в нетрезвом состоянии угнал автомобиль / Фото полиции Хмельницкой области
Однако, как отметили в полиции, на этом мужчина не остановился и, покинув угнанный автомобиль, правонарушитель увидел другой автомобиль и решил завладеть еще им. Однако, помешал ему металлический забор.
"Сев за руль, мужчина попытался протаранить запертый забор, но его попытка не имела успеха", – сказали полицейские.
Мужчина похитил второй автомобиль и въехал в металлическое ограждение / Фото полиции Хмельницкой области
В конце концов на место происшествия прибыли правоохранители, задержавшие злоумышленника. Впоследствии в полиции уже объявили задержанному мужчине подозрение за незаконное завладение транспортным средством.
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