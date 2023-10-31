Всі дії житель Славути вчиняв перебуваючи у нетверезому стані. Наразі слідчі дії щодо чоловіка ще тривають.

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Що відомо про викрадення автівок в Хмельницькій області

Правоохоронці розповіли, що ця подія трапилася 29 жовтня у селі Михнівка. Так, 34-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив покататися і вночі у родича, у якого зловмисник незаконно викрав автомобіль "Mazda".

На околиці села підозрюваний не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, а далі — у ставок,

– розповіли у поліції.



Чоловік на Хмельниччині у нетверезому стані викрав автівку / Фото поліції Хмельниччини

Однак, як зазначили у поліції, на цьому чоловік не зупинився і, покинувши викрадений автомобіль, правопорушник побачив іншу автівку і вирішив заволодіти ще й нею. Однак, на заваді йому стала металева огорожа.

"Сівши за кермо, чоловік спробував протаранити замкнений паркан, але його спроба не мала успіху", – сказали поліцейські.



Чоловік викрав другу автівку і в'їхав у металеву огорожу / Фото поліції Хмельниччини

Зрештою на місце подій прибули правоохоронці, які затримали зловмисника. Згодом у поліції вже оголосили затриманому чоловіку підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом.

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