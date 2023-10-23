Зокрема, військові говорили тому, що в нього все вийде і вони вірять у спробу чоловіка. Інцидент стався в одному з сіл на Хмельниччині.
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Незвичний спосіб втечі від ТЦК
На Хмельниччині, в селі Старий Остропіль, чоловік намагався вплав втекти від представників Старокостянтинівського РТЦК. Ті хотіли вручити йому повістку, однак чоловік кинув свій велосипед і стрибнув у річку Случ.
Працівників військкомату такі дії неабияк здивували і вони з берега почали сміятися над ситуацією. Вони говорили втікачу, що у нього "все вийде", а вони "в нього вірять". Також військові питали, чи не жарко чоловіку і роздумували, де ж чоловік випливе.
Так ще ніхто не зй***вався. Кожного дня ця робота дивує,
– підсумував працівник військкомату.
Варто зазначити, що чоловік почав плисти біля мосту через Случ – саме тому вирішив, що рухатися до іншого берегу буде невдалою ідеєю. Він вирішив прокласти маршрут вздовж річища.
Як чоловік плив від вручення повістки: дивіться відео
Інші оригінальні спроби уникнути призову
- На кордоні з Румунією ДПСУ затримала чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька. Він за 4000 доларів купив фальшиву довідку про народження двійнят у Молдові.
- На Одещині військовозобов'язаний чоловік намагався перетнути кордон, сховавшись у кукурудзі. Також інший чоловік намагався "по-тихому" перетнути кордон за межами пункту пропуску, однак його почула службова вівчарка.
- Житель Львівщини отримав 5 повісток та все одно уникав мобілізації – спочатку його запросили до суду, а після неявки оголосили у розшук. Чоловік виправдовував ігнорування запрошення до ТЦК повітряною тривогою – нібито він приходив саме тоді, коли вона починалася.