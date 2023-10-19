Про це пише видання NV. Як раніше зазначав 24 Канал, на фронті триває активна фаза війни. Тому, ймовірно, мобілізаційні потреби української армії не зменшуватимуть.

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Які повістки можуть вручати на вулиці

У Телемарафоні начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо зазначив, що відправка на фронт після вручення повістки на вулиці – це фейк російської пропаганди.

За його словами, є два види повісток. Перша зобов'язує з'явитися до військкомату для оцінки стану здоров'я та отримання інформації. Зокрема, про сімейний стан, фах.

Якщо військовозобов'язаний не має права на відстрочку і проблем зі здоров'ям – його визнали придатним, то керівник ТЦК вручає мобілізаційне розпорядження. Але воно не означає одразу відправку на фронт. Спочатку має відбутися підготовка у навчальних центрах.

Володимир Фітьо підкреслив, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати першу повістку, то за це є адміністративна відповідальність. Якщо не з'являється по мобілізаційному розпорядженню, то тут може діяти кримінальна відповідальність з позбавленням волі.

Хто має право вручати повістки

В коментарі виданню юристка Юридичної сотні Марія Звягінцева назвала перелік осіб, які можуть вручати повістки:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад — у разі отримання розпорядження ТЦК;

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — також за наявності відповідного розпорядження ТЦК;

керівники навчальних закладів у разі розпорядження з ТЦК;

уповноважені представники ТЦК, які отримали наказ керівника про видачу повісток.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток. Військовозобов'язаному вручають заповнену повістку, згідно з постановою КМУ №1487, де вказується її номер, дата та його особисті дані.

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