Об этом пишет издание NV. Как раньше отмечал 24 Канал, на фронте продолжается активная фаза войны. Поэтому, вероятно, мобилизационные потребности украинской армии не будут уменьшать.

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Какие повестки могут вручать на улице

В Телемарафоне начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что отправка на фронт после вручения повестки на улице – это фейк российской пропаганды.

По его словам, есть два вида повесток. Первая обязывает явиться в военкомат для оценки состояния здоровья и получения информации. В частности, о семейном положении, профессии.

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку и проблем со здоровьем – он был признан годным, то руководитель ТЦК вручает мобилизационное распоряжение. Но оно не означает сразу отправку на фронт. Сначала должна пройти подготовка в учебных центрах.

Владимир Фитьо подчеркнул, если военнообязанный отказывается брать первую повестку, то за это есть административная ответственность. Если не появляется по мобилизационному распоряжению, то здесь может действовать уголовная ответственность с лишением свободы.

Кто имеет право вручать повестки

В комментарии изданию юрист Юридической сотни Мария Звягинцева назвала перечень лиц, которые могут вручать повестки:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;

руководители учебных заведений в случае распоряжения по ТЦК;

уполномоченные представители ТЦК, получившие приказ руководителя о выдаче повесток.

Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и наличие распоряжения руководителя ТЦК о вручении повесток. Военнообязанному вручают заполненную повестку, согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и личные данные.

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