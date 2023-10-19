Об этом пишет издание NV. Как раньше отмечал 24 Канал, на фронте продолжается активная фаза войны. Поэтому, вероятно, мобилизационные потребности украинской армии не будут уменьшать.
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Какие повестки могут вручать на улице
В Телемарафоне начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо отметил, что отправка на фронт после вручения повестки на улице – это фейк российской пропаганды.
По его словам, есть два вида повесток. Первая обязывает явиться в военкомат для оценки состояния здоровья и получения информации. В частности, о семейном положении, профессии.
Если военнообязанный не имеет права на отсрочку и проблем со здоровьем – он был признан годным, то руководитель ТЦК вручает мобилизационное распоряжение. Но оно не означает сразу отправку на фронт. Сначала должна пройти подготовка в учебных центрах.
Владимир Фитьо подчеркнул, если военнообязанный отказывается брать первую повестку, то за это есть административная ответственность. Если не появляется по мобилизационному распоряжению, то здесь может действовать уголовная ответственность с лишением свободы.
Кто имеет право вручать повестки
В комментарии изданию юрист Юридической сотни Мария Звягинцева назвала перечень лиц, которые могут вручать повестки:
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;
- руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения ТЦК;
- руководители учебных заведений в случае распоряжения по ТЦК;
- уполномоченные представители ТЦК, получившие приказ руководителя о выдаче повесток.
Можно проверить служебные удостоверения этих лиц и наличие распоряжения руководителя ТЦК о вручении повесток. Военнообязанному вручают заполненную повестку, согласно постановлению КМУ №1487, где указывается ее номер, дата и личные данные.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Сейчас мобилизации подлежат мужчины и женщины, которых ВЛК сочла пригодными к выполнению боевых задач. Призвать могут также ограниченно подходящие лица, болезнь которых недостаточно тяжела для исключения из перечня учета.
- Забрать в армию могут часть студентов. Это касается тех, кто взял академический отпуск. Или тех, кому исполнилось 30 лет, и они получают второе или третье непоследовательное высшее образование.
- Запрещено мобилизовывать мужчин, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления. Также мобилизации не подлежат лица от 18 до 60 лет, исключенные из военного учета и не военнообязанные.