Про двох таких "героїв" розповідають співробітники Ізмаїльського прикордонного загону. Одного чоловіка вдалося спіймати в кукурудзі, а іншого – наздогнав службовий собака.

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Затримали на українсько-молдовському кордоні

Власне, двох чоловіків вдалося затримати двом прикордонним нарядам. Зробили вони це практично одночасно.

Відомо, що один порушник намагався незаконно вибратися з України неподалік села Нові Трояни. Він надіявся, що зможе пройти високою кукурудзою непоміченим. Втім, не вдалося.

Він надіявся, що зможе пройти високою кукурудзою непоміченим. Втім, не вдалося. Другий чоловік намагався швиденько перетнути кордон за межами пункту пропуску "Табаки". Але його рух відчула службова вівчарка, хоч він і був на пристойній відстані. Вона і "просигналізувала" кінологові про те, що кордон хочуть незаконно перетнути.

Прикордонники зауважили, що один із затриманих чоловіків уже мав спробу незаконно перетнути кордон. Причому робив він її на цьому ж напрямку. Що тоді, що цього разу вибратися за межі країни йому не вдалося.

Кажуть, що на порушників уже склали протоколи за статтею про "Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України". Тепер їхні справи скеровано до суду.

ДПСУ про спроби незаконно перетнути кордон

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що від початку повномасштабного вторгнення зафіксували чимало спроб незаконно перетнути кордон. Частину людей затримували у зеленій зоні, а іншу – з підробленими документами.

Найбільше випадків фіксується при спробі перетнути кордон у зеленій ділянці, тобто поза межами пунктів пропуску. Загалом з 24 лютого минулого року прикордонними нарядами затримано близько 14 600 осіб, які намагались незаконно залишити межі України,

– каже він.

Крім того, зафіксували безліч спроб перетнути кордон з підробленими документами. З 24 лютого такий спосіб обрали 6 200 людей. Він звернув увагу на те, що найбільше спроб незаконно перетнути кордон на зелених ділянках – на межі з Румунією та Молдовою.

Демченко додав, що ті, хто мав підроблені документи або намагався підкупити співробітників ДПСУ, передавалися поліції. Натомість ті, хто зеленими ділянками намагався перебратися, притягувалися до адміністративної відповідальності.