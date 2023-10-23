В частности, военные говорили потому, что у него все получится, и они верят в попытку мужчины. Инцидент произошел в одном из сел в Хмельницкой области.
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Необычный способ побега от ТЦК
В Хмельницкой области, в селе Старый Острополь, мужчина пытался вплавь убежать от представителей Староконстантиновского РТЦК. Те хотели вручить ему повестку, однако мужчина бросил свой велосипед и прыгнул в реку Случь.
Работников военкомата такие действия изумили и они с берега начали смеяться над ситуацией. Они говорили беглецу, что у него "все получится", а они "в него верят". Также военные спрашивали, не жарко ли мужчине и раздумывали, где же мужчина выплывет.
Так еще никто не съе****лся. Каждый день эта работа удивляет,
– подытожил работник военкомата.
Стоит отметить, что мужчина начал плыть у моста через Случь – именно поэтому решил, что двигаться к другому берегу будет неудачной идеей. Он решил проложить маршрут вдоль русла.
Как мужчина плыл от вручения повестки: смотрите видео
Другие оригинальные попытки избежать призыва
- На границе с Румынией ГНСУ задержала мужчину, который выдавал себя за многодетного отца. Он за 4000 долларов купил фальшивую справку о рождении близнецов в Молдове.
- В Одесской области военнообязанный мужчина пытался пересечь границу, спрятавшись в кукурузе. Также другой мужчина пытался "по-тихому" пересечь границу за пределами пункта пропуска, однако его услышала служебная овчарка.
- Житель Львовщины получил 5 повесток и все равно избегал мобилизации – сначала его пригласили в суд, а после неявки объявили в розыск. Мужчина оправдывал игнорирование приглашения в ТЦК воздушной тревогой – якобы он приходил именно тогда, когда она начиналась.