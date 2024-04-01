Напомним, что Россия 29 марта массированно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед" и ракетами различных типов. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура.

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Обезвредили боевую часть

Днем 1 апреля взрывотехники полиции Хмельницкой области обезвредили почти полтонны взрывчатки с вражеской ракеты "Искандер М", которая не сдетонировала во время вражеской атаки 29 марта. Ее во время очередной российской атаки, сбили силы ПВО в Шепетовском районе.

Интересно то, что обычно таким типом ракет наносят удары по восточным регионам. Речь идет о Харьковской, Николаевской, а также Херсонской области.

Начальница сектора коммуникаций главного управления Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега рассказала для Общественное Хмельницкий о том, что ее обезвредили собственно на месте падения.

Ее опасная часть не сдетонировала и упала недалеко от одного из сел Полонской тергромады, что представляло значительную опасность для местных жителей. В результате профессиональных действий сотрудников полиции взрывчатка была обезврежена прямо на месте падения,

– рассказала Инна Глега.

Всего с начала полномасштабного вторжения специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Хмельницкой области осуществили уже более 250 выездов с целью обезвреживания остатков ракет и беспилотников, которыми враг атакует Хмельницкую область.

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