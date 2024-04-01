Нагадаємо, що Росія 29 березня масовано атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами різних типів. Під прицілом ворога вкотре опинилася енергетична інфраструктура.
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Знешкодили бойову частину
Вдень 1 квітня вибухотехніки поліції Хмельниччини знешкодили майже пів тони вибухівки з ворожої ракети "Іскандер М" яка не здетонувала під час ворожої атаки 29 березня. Її під час чергової російської атаки, збили сили ППО в Шепетівському районі.
Цікавим є те, що зазвичай таким типом ракет завдають ударів по східних регіонах. Йдеться про Харківську, Миколаївську, а також Херсонську області.
Начальниця сектору комунікацій головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповіла для Суспільне Хмельницький про те, що її знешкодили власне на місці падіння.
Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців. В результаті професійних дій працівників поліції вибухівка була знешкоджена прямо на місці падіння,
– розповіла Інна Глега.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує Хмельниччину.
Вибухотехніки знищили бойову частину ракети: дивіться відео
Минулої ночі ворог знову вдарив "Іскандером": головне
- У ніч проти 31 березня противник вкотре масовано атакував українські міста. Противник вдався до комбінованої тактики – вночі запустив "Шахеди", а під ранок – крилаті ракети.
- Загалом окупанти атакували Україну 14 крилатими ракетами, однією балістичною "Іскандер-М" та керованою авіаційною Х-59. Крім того, вони випустили 11 "Шахедів. Наша ППО ліквідувала 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА.
- Оскільки під ворожим ударом опинилися переважно західні області, які межують із Польщею, у Варшаві підняли у небо винищувачі через високий рівень небезпеки. Так, Оперативне командування ЗС Польщі попередило жителів південно-східної частини країни про можливий шум, спричинений роботою авіації.