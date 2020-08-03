Катамаран с тремя людьми перевернулся на Хмельнитчине: детали, фото
В Хмельницкой области перевернулся катамаран, на котором находились мужчина, женщина и 11-летний ребенок. Спасатели на лодке доставили пострадавших на берег.
Инцидент произошел 2 августа в 17:48 вблизи села Рудковцы Новоушицкого района на Хмельнитчине, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели 2-го водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения в бинокль увидели, что на Днестре перевернулся катамаран,
– говорится в сообщении.
В результате досадного инцидента три человека – муж, жена и 11-летняя дочь – оказались в воде.
Спасатели на лодке доставили пострадавших на берег.
В Хмельницкой области перевернулся катамаран с тремя людьми / Фото ГСЧС
В селе Рудковцы, что на Хмельнитчине, перевернулся карамаран: карта