Вблизи села Ушица Житомирской области легковой автомобиль съехал с дороги в реку. К сожалению, в результате аварии погиб водитель.

Автомобиль слетел в реку

Сообщение о ДТП в селе Ушица Коростенского района Житомирской области поступило к спасателям в 05:45 26 июля, информирует пресс-служба ГСЧС.

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Дежурный полиции сообщил, что автомобиль съехал с дороги в реку,

– говорится в сообщении.

На место трагического инцидента отправились спасатели. Они выяснили, что машина была на расстоянии примерно 15 метров от берега, полностью погружена под воду.

Водителя не удалось спасти

Чтобы достать машину, один из спасателей подплыл к легковушке и прикрепил веревку к багажнику. После этого, используя трос, машину достали на сушу пожарным автомобилем.

К сожалению, мужчину, который был за рулем машины, спасти не удалось. Погиб 49-летний местный житель.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



На Житомирщине автомобиль упал в реку: водитель погиб​ / Фото ГСЧС