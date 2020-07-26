Поблизу села Ушиця, що на Житомирщині, легковий автомобіль з’їхав з дороги у річку. На жаль, у результаті аварії загинув водій.

Автомобіль злетів у річку

Повідомлення про ДТП у селі Ушиця Коростенського району Житомирської області надійшло до рятувальників о 05:45 26 липня, інформує пресслужба ДСНС.

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Черговий поліції повідомив, що автомобіль з’їхав з дороги у річку,

– йдеться у повідомленні.

На місце трагічного інциденту вирушили рятувальники. Вони з’ясували, що машина була на відстані приблизно 15 метрів від берега, повністю занурена під воду.

Водія не вдалося врятувати

Аби дістати автівку, один із рятувальників підплив до легковика та прикріпив мотузку до багажника. Після цього, використовуючи трос, машину дістали на сушу пожежним автомобілем.

На жаль, чоловіка, який був за кермом машини, врятувати не вдалося. Загинув 49-річний місцевий житель.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події.



На Житомирщині автомобіль впав у річку: водій загинув / Фото ДСНС