Катамаран із трьома людьми перевернувся на Хмельниччині: деталі, фото
На Хмельниччині перевернувся катамаран, в якому перебували чоловік, жінка та 11-річна дитина. Рятувальники на човні доставили постраждалих на берег.
Інцидент трапився 2 серпня о 17:48 поблизу села Рудківці Новоушицького району, що на Хмельниччині, повідомляє пресслужба ДСНС.
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Рятувальники 2-го водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення у бінокль побачили, що на Дністрі перевернувся катамаран,
– йдеться у повідомленні.
У результаті прикрого інциденту троє людей – чоловік, дружина та 11-річна донька – опинилися у воді.
Рятувальники на човні доставили потерпілих на берег.
На Хмельниччині перекинувся катамаран із трьома людьми / Фото ДСНС
У селі Рудківців, що на Хмельниччині, перевернувся карамаран: карта