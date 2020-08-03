На Хмельниччині перевернувся катамаран, в якому перебували чоловік, жінка та 11-річна дитина. Рятувальники на човні доставили постраждалих на берег.

Інцидент трапився 2 серпня о 17:48 поблизу села Рудківці Новоушицького району, що на Хмельниччині, повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також На Житомирщині автівка злетіла з дороги в річку: водій загинув – фото Рятувальники 2-го водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення у бінокль побачили, що на Дністрі перевернувся катамаран,

– йдеться у повідомленні. У результаті прикрого інциденту троє людей – чоловік, дружина та 11-річна донька – опинилися у воді. Рятувальники на човні доставили потерпілих на берег.

На Хмельниччині перекинувся катамаран із трьома людьми / Фото ДСНС У селі Рудківців, що на Хмельниччині, перевернувся карамаран: карта Зверніть увагу! Від початку 2020 року на водних об’єктах України загинула 771 людина, 242 вдалося врятувати.