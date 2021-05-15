Вблизи села Веселовка, что в Хмельницкой области, утром 15 мая произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей. В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Кроме того, в аварии, вероятно, погибли 4 человека.

Авария произошла 15 мая, примерно в 07:00 на автодороге Житомир – Черновцы, вблизи села Веселовка Хмельницкого района.

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Детали смертельной аварии

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel.

В результате столкновения все машины загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

Есть жертвы ДТП

Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes и Opel, погибших в результате ДТП.

По предварительным данным, жертвами аварии стали 4 человека.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами. Водитель грузовика задержан, проводятся следственные действия.

Авария произошла возле села Веселовка: смотрите карту