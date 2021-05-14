В Мелитопольском районе Запорожья 14 мая произошло ДТП с участием 3 авто, одним из которых управлял пьяный полицейский. В результате аварии 2 автомобиля сгорели, а водитель одной из легковушек получил телесные повреждения.

ДТП случилось 14 мая, примерно в 01:20 на 400-м километре автодороги Харьков – Симферополь, в 3 километрах от города Мелитополь.

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На Запорожье полицейский устроил аварию

В ДТП попал сотрудник полиции Мелитопольского районного управления, который управлял личным автомобилем и не состоял на службе.

По предварительной информации, водитель автомобиля ZAZ Sens, 31-летний сержант полиции не выдержал безопасную дистанцию. В результате полицейский въехал в автомобиль "ВАЗ-2109".

После столкновения неуправляемый ВАЗ столкнулся с машиной Lada Priora, которая стояла впереди.

В результате ДТП сгорели автомобили, есть пострадавший

После аварии ZAZ Sens и "ВАЗ-2109" загорелись.

Кроме того, в результате аварии 40-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" получил травмы. Его госпитализировали в местную больницу, однако впоследствии отпустили домой.

Сержант полиции был пьян за рулем

Во время документирования ДТП полицейского доставили в больницу для медицинского осмотра. Врачи установили, что он был пьян.

Сейчас идет служебное расследование, сержанта полиции отстранили от исполнения обязанностей.

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