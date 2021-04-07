В Ивано-Франковске произошло тройное ДТП с участием патрульной машины
Утром 7 апреля в Ивано-Франковске произошло ДТП на перекрестке улицы Юности – Тисменицкая. Столкнулись три автомобиля, среди них – машина патрульной полиции. Погибших нет.
Источник:телеграм Frankivsk 112
Из-за аварии временно перекрыто движение троллейбусов по маршрутам №2 и №10. Погибших в ДТП нет.
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Что известно об аварии
- Первые фото с места происшествия во Франковске опубликовали в телеграм канале в 07:57.
- На фотографиях видно, что столкнулись три машины: машина патрульной полиции и две легковушки – Audi A6 и Skoda Rapid.
ДТП на перекрестке Тисменецкая – Юности в Ивано-Франковске / Фото телеграмм Frankivsk 112
- Как сообщает местное издание "Голос Инфо", водитель одного авто не пропустил другое, когда переезжал перекресток. Кроме того, он проигнорировал служебное авто, которое ехало с включенными маячками и спецсигналами.
- Все машины получили механические повреждения.
- Инспекторы полицейской машины получили повреждения.
- В патрульной полиции Ивано-Франковска на наши звонки не отвечают.
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ДТП во Франковске с участием машины патрульной полиции / Фото телеграм Frankivsk 112
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