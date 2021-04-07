Зранку 7 квітня у Івано-Франківську сталася ДТП на перехресті вулиці Юності – Тисменицька. Зіткнулись три автівки, серед них – машина патрульної поліції. Загиблих немає.

Через аварію тимчасово перекрито рух тролейбусів за маршрутами №2 та №10. Загиблих під час ДТП немає. До теми Під Києвом позашляховик іноземного дипломата спровокував серйозну аварію: відео Що відомо про аварію Перші фото з місця події у Франківську опублікували в телеграм каналі о 7:57 ранку.

На світлинах видно, що зітнулись три автівки: машина патрульної поліції та два легковика – Audi A6 та Skoda Rapid.

ДТП на перехресті Тисменицька – Юності в Івано-Франківську / Фото телеграм Frankivsk 112 Як повідомляє місцеве видання "Голос Інфо", водій одного авто не пропустив інший, коли переїжджав перехрестя. Крім того, він проігнорував службове авто, яке їхало з увімкненими маячками та спецсигналом.

Усі машини отримали механічні пошкодження.

Інспектори поліцейської автівки зазнали ушкоджень.

У патрульній поліції Івано-Франківська на наші дзвінки не відповідають. Актуально У Дніпрі водій на елітному Porsche збив патрульного

ДТП у Франківську за участі машини патрульної поліції / Фото телеграм Frankivsk 112