У Мелітопольському районі Запоріжжя 14 травня сталася ДТП за участю 3 авто, одним із яких керував п'яний поліцейський. У результаті аварії 2 автівки згоріли, а водій одного з легковиків отримав тілесні ушкодження.

ДТП трапилася 14 травня, приблизно о 01:20 на 400-му кілометрі автошляху Харків – Сімферополь, за 3 кілометри від міста Мелітополь.

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На Запоріжжі поліцейський спричинив аварію

У ДТП потрапив співробітник поліції Мелітопольського районного управління, який керував власним автомобілем та не перебував на службі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ZAZ Sens, 31-річний сержант поліції не витримав безпечну дистанцію. У результаті поліцейський в'їхав в автомобіль "ВАЗ-2109".

Після зіткнення некерований ВАЗ зіштовхнувся з автівкою Lada Priora, яка стояла попереду.

Внаслідок ДТП згоріли автомобілі, є потерпілий

Після аварії ZAZ Sens та "ВАЗ-2109" загорілися.

Крім того, у результаті аварії 40-річний водій автомобіля "ВАЗ 2109" отримав травми. Його госпіталізували у місцеву лікарню, однак згодом відпустили додому.

Сержант поліції був п'яний за кермом

Під час документування ДТП поліцейського доставили в лікарню для медичного огляду. Лікарі встановили, що він був п'яний.

Наразі триває службове розслідування, сержанта поліції відсторонили від виконання обов’язків.

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