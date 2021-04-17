В Хмельницкой области сгорела деревянная церковь
В Хмельницкой области 16 апреля произошел пожар. Огонь охватил деревянную церковь.
Источник:ГСЧС в Хмельницкой области
Сообщение о пожаре деревянной церкви поступило в Службу спасения. Это произошло в селе Баговица Каменец-Подольского района.
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К месту пожара срочно направили дежурные караулы спасателей Государственного пожарно-спасательного отряда.
"На время прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, горение происходило на площади почти 180 квадратных метров", – говорится в сообщении ГСЧС.
Что способствовало распространению огня
В то же время спасатели отметили, что быстрому распространению огня способствовали такие факторы как:
- позднее уведомление;
- деревянные конструкции здания;
- значительное расстояние до населенного пункта – 15 километров.
Пожарные прибыли, когда огонь полностью охватил церковь / Фото пресс-службы ГСЧС
Возгорание на площади в 180 квадратных метров удалось ликвидировать в 21:43 16 апреля. Всего для ликвидации пожара привлекли 15 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.
Сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать пожар / Фото пресс-службы ГСЧС
Сейчас причину пожара устанавливают специалисты, травмированных и погибших не было.
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